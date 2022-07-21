Медведев пообещал, что над украинским правительством будет суд
Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что над украинским правительством будет суд.
Бывший президент России Дмитрий Медведев 21 июля назвал правительство Украины преступниками и пообещал, что их будут судить за вещи, которые они сотворили с гражданами Украины и России.
По мнению Медведева, в руководстве Евросоюза находятся сумасшедшие люди, которые потеряли связь с реальностью.
Он обвиняет Брюссель в принуждении украинцев умирать, ради вступления страны в Евросоюз.
Он добавил, что из-за нынешних событий Украина вовсе сможет утратить свой суверенитет и исчезнуть с политической карты Европы.
По его словам, этот процесс начался в 2014 году после Майдана, когда страна стала зависима от Запада.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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