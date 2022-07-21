Премьер-министр Италии Драги вновь заявил о своей отставке
Глава итальянского правительства Марио Драги подтвердил намерение уйти в отставку.
Итальянский премьер-министр Марио Драги подтвердил свое намерение покинуть пост главы главы правительства и уйти в отставку.
Он снова заявил, что намерен уйти в отставку. В первый раз отставка Драги не была принята президентом Италии.
"Премьер-министр Италии Марио Драги вновь заявил парламенту, что уйдет в отставку. В прошлый раз его отставку не принял президент Италии Серджо Маттарелла", - пишет РБК.
Также путь "к Борису Джонсону" пророчат канцлеру Германии Олафу Шольцу.
Драги стал не единственным европейским премьером, который подал в отставку.
Снять с себя полномочия также захотела премьер Эстонии Кая Каллас. Причина та же - разногласия в правящей коалиции.
Опубликовано: Николай Скира
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