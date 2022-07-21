Италия в полтора раза увеличила закупку российского газа

Италия начала закупать в полтора раза большие объемы российского газа не смотря на санкции.

Италия увеличивает объемы закупок российского газа, не считаясь с западными антироссийскими санкционными ограничениями.

Как сообщает Sputnik, теперь "Газпром" будет поставлять в Италия не 21, а 36 миллионов кубических метров газа в сутки.

"Газпром" сообщил о росте поставок для Eni с 21 млн до 36 млн куб. метров в сутки", - говорится в телеграм-канале Sputnik.

Ранее госдеп США посоветовал Европе увеличить закупки российского газа, чтобы заполнить хранилища.