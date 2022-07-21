Tesla продала 75% своих биткоинов, – отчет компании за второй квартал 2022 года

Фирма превратила «биток» в фиатную валюту, пополнив свой баланс наличными на 963 миллиона долларов.

К слову, Tesla была вторым крупнейшим публичным держателем биткоина.

Выручка компании упала с $18,76 млрд в предыдущем квартале до $16,93 млрд в отчетном, тем самым прервав череду рекордных доходов несколько кварталов подряд.

Tesla разочаровалась в криптовалюте.

Чем обеспечен Tether?

Tether, он же USDT вышел в свет еще в 2014 году под названием RealCoin. Компания, которая его создала – Tether Limited.

Данная компания принадлежит владельцам печально известной биржи –Bitfinex, которую взломали в 2016 году и похитили 120 тыс. биткоинов.

А финансовый директор Tether вообще бывший пластический хирург.