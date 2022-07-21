Tesla продала 75% своих биткоинов, – отчет компании за второй квартал 2022 года
Фирма превратила «биток» в фиатную валюту, пополнив свой баланс наличными на 963 миллиона долларов.
К слову, Tesla была вторым крупнейшим публичным держателем биткоина.
Выручка компании упала с $18,76 млрд в предыдущем квартале до $16,93 млрд в отчетном, тем самым прервав череду рекордных доходов несколько кварталов подряд.
Tesla разочаровалась в криптовалюте.
Чем обеспечен Tether?
Tether, он же USDT вышел в свет еще в 2014 году под названием RealCoin. Компания, которая его создала – Tether Limited.
Данная компания принадлежит владельцам печально известной биржи –Bitfinex, которую взломали в 2016 году и похитили 120 тыс. биткоинов.
А финансовый директор Tether вообще бывший пластический хирург.
Опубликовано: Антон Райт
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