Итальянский премьер-министр Марио Драги подтвердил своё намерение уйти в отставку с государственного поста.

Днём 21 июля ряд зарубежных итальянский премьер-министр Марио Драги повторно подал в отставку. Ранее президент Италии Серджо Маттарелла поручил Драги выступить перед местным парламентом, после чего политик должен был принять окончательное решение. Сегодня выступление Марио Драги в парламенте состоялось, после чего президент Маттарелла принял отставку премьера.

Примечательно, что днём ранее парламент Италии подтвердил вотум доверия Марио Драги с минимальным количеством голосов от 95 участников прений.