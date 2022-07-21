Президент Италии Маттарелла принял отставку Марио Драги с поста премьера
Итальянский премьер-министр Марио Драги подтвердил своё намерение уйти в отставку с государственного поста.
Днём 21 июля ряд зарубежных итальянский премьер-министр Марио Драги повторно подал в отставку. Ранее президент Италии Серджо Маттарелла поручил Драги выступить перед местным парламентом, после чего политик должен был принять окончательное решение. Сегодня выступление Марио Драги в парламенте состоялось, после чего президент Маттарелла принял отставку премьера.
Примечательно, что днём ранее парламент Италии подтвердил вотум доверия Марио Драги с минимальным количеством голосов от 95 участников прений.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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