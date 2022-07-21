Эксперт рассказал, как в русском языке появилось слово «русалка»

Слово русалка часто встречается в русском устном народном творчестве, а также в сказках Пушкина.

Эксперты выделают две версии происхождения слова «русалка». Первая версия говорит о зарубежном происхождении названия мифического существа.

Утверждается, будто оно является заимствованием из латинского языка – розалия.

Этим словом в древнем Риме назывался особый день весеннего почитания усопших венками из роз.

Славяне могли позаимствовать этот праздник у латинян в пятом или шестом веках нашей эры.

Считается, что в славянских племенах «русалиями» стали называть поминальные мероприятия по утонувшим девушкам.

Вторая версия утверждает, что слово «русалка» исконно русского происхождения. Согласно ей, это слово произошло от цвета волос «русый» и от слова «русло».