Эксперт рассказал, как в русском языке появилось слово «русалка»
Слово русалка часто встречается в русском устном народном творчестве, а также в сказках Пушкина.
Эксперты выделают две версии происхождения слова «русалка». Первая версия говорит о зарубежном происхождении названия мифического существа.
Утверждается, будто оно является заимствованием из латинского языка – розалия.
Этим словом в древнем Риме назывался особый день весеннего почитания усопших венками из роз.
Славяне могли позаимствовать этот праздник у латинян в пятом или шестом веках нашей эры.
Считается, что в славянских племенах «русалиями» стали называть поминальные мероприятия по утонувшим девушкам.
Вторая версия утверждает, что слово «русалка» исконно русского происхождения. Согласно ей, это слово произошло от цвета волос «русый» и от слова «русло».
Опубликовано: Евгений Прокофьев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Найденные в Африке останки морского беспозвоночного назвали в честь Зеленского
Захарова обвинила Украину в экспериментах над собственными гражданами
Постпреды Евросоюза утвердили седьмой пакет санкций против России
Историк рассказал, что москвичи кричали пленным немцам во время парада в 1944 году
Сирия объявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной