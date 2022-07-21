Премьер-министр Италии Марио Драги официально ушёл в отставку

Марио Драги официально покидает пост премьер-министра Италии, сообщают зарубежные и отечественные СМИ.

Утром четверга итальянский премьер Марио Драги вновь подал в отставку президенту страны Серджо Маттарелле, который сообщил, что на этот раз принимает увольнение политика. Неделей ранее Серджо Маттарелла впервые ознакомился с прошением Драги об отставке, отклони в его.

Накануне также ушёл в отставку премьер-министр Британии Борис Джонсон, также покинувший пост главы консервативной партии страны. Экс-президент России Дмитрий Медведев прогнозирует, что после отставку Джонсона и Драги своего поста может лишиться канцлер Германии Олаф Шольц.