Премьер-министр Италии Марио Драги официально ушёл в отставку
Марио Драги официально покидает пост премьер-министра Италии, сообщают зарубежные и отечественные СМИ.
Утром четверга итальянский премьер Марио Драги вновь подал в отставку президенту страны Серджо Маттарелле, который сообщил, что на этот раз принимает увольнение политика. Неделей ранее Серджо Маттарелла впервые ознакомился с прошением Драги об отставке, отклони в его.
Накануне также ушёл в отставку премьер-министр Британии Борис Джонсон, также покинувший пост главы консервативной партии страны. Экс-президент России Дмитрий Медведев прогнозирует, что после отставку Джонсона и Драги своего поста может лишиться канцлер Германии Олаф Шольц.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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