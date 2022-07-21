Историк рассказал, что москвичи кричали пленным немцам во время парада в 1944 году

В военной Москве в обстоятельствах секретности произошло необычное мероприятие, шествие пленных немцев.

17 июля 1944 года был проведен «парад побежденных», в котором приняли участие пленные немцы из нацистской группы армий «Центр», которые были захвачены на территории Белорусской ССР.

Придумал этот парад лично Лаврентий Павлович Берия, который поручил организовать его в секретных обстоятельствах.

После парада 17 июля Берия подал отчет Сталину, в котором заявил, что москвичи вели себя спокойно и не принимали акты насилия в адрес пленных немцев.

Берия писал, что москвичи кричали «Смерть фашизму» и «Смерть Гитлеру».

Самые отчаявшиеся люди кричали с горечью «Сволочи, чтоб вы все сдохли!». Многие с язвительной шуткой говорили «довоевались» и «не перебили животных на фронте».