Историк рассказал, что москвичи кричали пленным немцам во время парада в 1944 году
В военной Москве в обстоятельствах секретности произошло необычное мероприятие, шествие пленных немцев.
17 июля 1944 года был проведен «парад побежденных», в котором приняли участие пленные немцы из нацистской группы армий «Центр», которые были захвачены на территории Белорусской ССР.
Придумал этот парад лично Лаврентий Павлович Берия, который поручил организовать его в секретных обстоятельствах.
После парада 17 июля Берия подал отчет Сталину, в котором заявил, что москвичи вели себя спокойно и не принимали акты насилия в адрес пленных немцев.
Берия писал, что москвичи кричали «Смерть фашизму» и «Смерть Гитлеру».
Самые отчаявшиеся люди кричали с горечью «Сволочи, чтоб вы все сдохли!». Многие с язвительной шуткой говорили «довоевались» и «не перебили животных на фронте».
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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Историк рассказал, что москвичи кричали пленным немцам во время парада в 1944 году
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