Киркорову придётся уйти с российской сцены из-за ужесточения закона о ЛГБТ

Журналист Павел Мавриди прокомментировал слова актрисы Марии Шукшиной, которая уличила короля отечественной поп-эстрады в гомосексуализме.

Журналист Павел Мавриди дал комментарии относительно высказывания известной в России актрисы и телеведущей Марии Шукшиной о сексуальных предпочтениях исполнителя Филиппа Киркорова.

Шукшина уверяет, что поп-король отечественного шоу-бизнеса - гомосексуалист и состоял в отношениях с певцом блогером Давидом Манукяном. Представитель СМИ думает, что таким образом артистка просто пытается привлечь к себе внимание.

Ведущая в социальных сетях поддержала запрет пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации в РФ. Она шокирована тем, что некоторые известные личности выпячивают свои нетрадиционные отношения.

Вот, к примеру, год назад Филипп Киркоров вышел на "Муз-ТВ" уж не знаю с кем: то ли с мужем, то ли с женой. То есть со своим однополым партнером, видимо. И все это в публичном пространстве, это все на виду у всех.

Шукшина напомнила, в СССР содомиты отвечали перед законом, так как была отдельная статься по поводу. Извращения тогда, "мягко говоря", не поощрялись.

Знаменитость уверена, что в 90-е годы "нечисть пришла в Запада". Она уверена, что извращения необходимо искоренять в обществе.

Возмущена до глубины души Шукшина была, когда Киркоров и Манукян предстали на красной дорожке премии "МУЗ-ТВ" в образе жениха и невесты. Внешний вид звёзд шоубиза многих поверг в шок.

Поведение "смельчаков" обсуждалось в СМИ, а дело дошло даже до штрафов.

Павел Мавриди уверен, что шоу-бизнес - сфера специфическая, а ЛГБТ там 90%. Подобные высказывания могут привести к травле многих артистов, и как следствие, их уходу с российской сцены.

Заметим, что Киркоров слова Шукшиной не комментировал. Мавриди считает, что слова Шукшиной могут оказать влияние на весь российский шоу-бизнес.