Марио Драги ушёл в отставку с поста премьер-министра Италии
Марио Драги принял решение подать в отставку с поста премьер-министра Италии, который он занимал с 2021 года.
В четверг, 21 июля 2022 года, ряд зарубежных СМИ сообщили о том, что итальянский государственный деятель Марио Драги официально подал в отставку с занимаемого им на протяжении всего лишь года поста премьер-министра Италии.
Отмечается, что президент Италии Серджо Маттарелле одобрил решение премьера, однако поручил действующему правительству Марио Драги продолжать выполнение своих обязанностей.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Найденные в Африке останки морского беспозвоночного назвали в честь Зеленского
Захарова обвинила Украину в экспериментах над собственными гражданами
Постпреды Евросоюза утвердили седьмой пакет санкций против России
Историк рассказал, что москвичи кричали пленным немцам во время парада в 1944 году
Сирия объявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной