Марио Драги ушёл в отставку с поста премьер-министра Италии

Марио Драги принял решение подать в отставку с поста премьер-министра Италии, который он занимал с 2021 года.

В четверг, 21 июля 2022 года, ряд зарубежных СМИ сообщили о том, что итальянский государственный деятель Марио Драги официально подал в отставку с занимаемого им на протяжении всего лишь года поста премьер-министра Италии.

Отмечается, что президент Италии Серджо Маттарелле одобрил решение премьера, однако поручил действующему правительству Марио Драги продолжать выполнение своих обязанностей.