Лукашенко в интервью France Press рассказал о свободе слова в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью французскому изданию France Press.

Сегодня во Дворце Независимости в Минске проходит интервью президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

На этот раз беседует с белорусским президентом общается корреспондент французского информационного агентства Prance Press.

Как сообщает телеграм-канал Пул Первого, Лукашенко рассказал об оппозиции в Беларуси, а также о событиях 2020 года.

"О свободе слова и оппозиции в Беларуси, события 2020, сотрудничество с РФ, реакция на санкции запада", - так описали интервью в пресс-службе Лукашенко