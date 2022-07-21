Лукашенко в интервью France Press рассказал о свободе слова в Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью французскому изданию France Press.
Сегодня во Дворце Независимости в Минске проходит интервью президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.
На этот раз беседует с белорусским президентом общается корреспондент французского информационного агентства Prance Press.
Как сообщает телеграм-канал Пул Первого, Лукашенко рассказал об оппозиции в Беларуси, а также о событиях 2020 года.
"О свободе слова и оппозиции в Беларуси, события 2020, сотрудничество с РФ, реакция на санкции запада", - так описали интервью в пресс-службе Лукашенко
Опубликовано: Николай Скира
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