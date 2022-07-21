Галкин устроил скандал из-за просьб подписчиков вернуть Пугачёву

Юморист Максим Галкин поссорился с подписчиками в соцсетях из-за их надоедливых требований "вернуть Аллочку".

Известный российский комик и телеведущий Максим Галкин учинил ссору с фолловерами в социальных сетях, требующими "вернуть Аллочку".

Галкин на протяжении долгого времени после начала спецоперации в Украине пребывал в Израиле в компании своей супруги Аллы Пугачевой и детей. Сейчас звёздное семейство перебралось в Юрмалу.

После своего отъезда и долгого нахождения на чужбине артист на некоторых своих выступлениях делал намеки, что его могут не впустить в РФ.

Не так давно в соцсетях Галкин разместил анонс своего турне по разнообразным городам мира, включая США. Фанаты восприняли новость с неодобрением. Комик ответил, что выступления перед американцами для него не в новинку.

Пользователи обвиняют Галкина в том, что тот увёз Аллу Борисовну из России, так как, по их мнению, сама бы она никогда не покинула бы родную страну. Терпение шоумена лопнуло после подобных обвинений, и он устроил скандал:

Что значит - Аллочку верните? Она что — шифоньер?!

Ранее подписчики интересовались тем, какие шутки артист будет отпускать на предстоящих концертах. Одна из поклонниц предположила, что юморист будет рассказывать о "плохой России".

У меня концерт два с лишним часа идет. Он юмористический. Люди смеются. Вы себе представляете, чтобы я два с половиной часа говорил о плохой России, и все зрители падают от хохота.

Комик не согласился с фанаткой.