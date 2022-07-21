Эксперт рассказал о настоящей цели США в поставках Украине HIMARS

Военный эксперт Алексей Леонков предположил, что настоящей целью Вашингтона в поставках Украине HIMARS может быть изучение российской ПВО.

Военный аналитик Алексей Леонков 21 июля дал интервью, в котором предположил, что, передавая Киеву РСЗО HIMARS, Америка изучает российские системы противоракетной обороны.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщил, что Вашингтон совместно с союзниками обязался предоставить Украине более 20 РСЗО HIMARS, а 12 из них Киев уже получил.

Леонков говорит, что реактивные системы залпового огня HIMARS являются высокоточным оружием, которое должно использоваться для ударов по батареям противника.

Однако на Украине ракеты используются для поражения складов и гражданских объектов.

Часть ракет перехватывается российскими ПВО, поэтому Запад имеет возможность изучить российские комплексы противоракетной обороны.