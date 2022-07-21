Отставной генерал Лобачев найден мертвым в подъезде в Москве

Бывший генерал одного из силовых ведомств Евгений Лобачев скончался, а его тело было найдено в подъезде в столице.

Правоохранительные органы 21 июля сообщили о гибели генерала в отставке Евгения Лобачева 1946 года рождения.

Его труп обнаружили в одном из подъездов, прямо на лестничной клетке в Москве.

По неподтвержденной информации, генерал покончил с собой выстрелом из пистолета ТТ.

В правоохранительных органах сообщают, что жена генерала и его родственница обращались в полицию из-за исчезновения мужчины.

Супруга говорила, что в день исчезновения Лобачев говорил о недомогании и жаловался на свое состояние.

Иные источники говорили о том, что у Евгения Лобачева были большие долги.