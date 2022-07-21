Генерал-майор ФСБ в отставке Евгений Лобачев покончил с собой

В центре Москвы отставной генерал-майор ФСБ Евгений Лобачев найден мёртвым в подъезде жилого дома на Качалинской улице.

В четверг, 21 июля 2022 года, ряд российских СМИ сообщили, что сотрудники органов правопорядка обнаружили генерала-майора ФСБ в отставке Евгения Лобачева без признаков жизни на лестничной клетке жилого дома.

Правоохранители утверждают, что Лобачев покончил с собой на семьдесят седьмом году жизни, так страдал от тяжёлого заболевания. На месте происшествия был обнаружен пистолет Тульский Токарев, специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.