Генерал-майор ФСБ в отставке Евгений Лобачев покончил с собой
В центре Москвы отставной генерал-майор ФСБ Евгений Лобачев найден мёртвым в подъезде жилого дома на Качалинской улице.
В четверг, 21 июля 2022 года, ряд российских СМИ сообщили, что сотрудники органов правопорядка обнаружили генерала-майора ФСБ в отставке Евгения Лобачева без признаков жизни на лестничной клетке жилого дома.
Правоохранители утверждают, что Лобачев покончил с собой на семьдесят седьмом году жизни, так страдал от тяжёлого заболевания. На месте происшествия был обнаружен пистолет Тульский Токарев, специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Генерал-майор ФСБ в отставке Евгений Лобачев покончил с собой
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