Песков назвал фейком заявления СМИ о плохом здоровье Путина
Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков прокомментировал здоровье Владимира Путина.
Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слухи о плохом состоянии здоровья президента России Владимира Путина.
По словам Пескова, которые приводит российское издание "Известия", вся такого рода информация является фейковой.
"Публикации западных СМИ о проблемах со здоровьем у Путина — утка и вброс. У российского лидера со здоровьем все нормально", - заявил Песков.
Также отметим, что директор ЦРУ назвал здоровье президента Российской Федерации слишком крепким.
Опубликовано: Николай Скира
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