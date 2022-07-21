Песков назвал фейком заявления СМИ о плохом здоровье Путина

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков прокомментировал здоровье Владимира Путина.

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слухи о плохом состоянии здоровья президента России Владимира Путина.

По словам Пескова, которые приводит российское издание "Известия", вся такого рода информация является фейковой.

"Публикации западных СМИ о проблемах со здоровьем у Путина — утка и вброс. У российского лидера со здоровьем все нормально", - заявил Песков.

Также отметим, что директор ЦРУ назвал здоровье президента Российской Федерации слишком крепким.