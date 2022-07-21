Песков прокомментировал седьмой пакет антироссийских санкций ЕС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о непреклонной позиции Кремля, несмотря на новые санкции введённые Западом против России.

В четверг, 21 июля 2022 года, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в своём пресс-релизе оценил последствия введения новых санкций Европейского союза против Российской Федерации.

Песков заявляет, что все санкции, которые ЕС генерирует с завидным упорством и выполнению которых «маниакально» следует, нанося ущерб всем европейцам, несмотря на некоторые причинённые РФ неудобства никогда не смогут изменить позицию России в украинском вопросе.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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