Песков назвал заявления западных СМИ о здоровье Путина «вбросами» и «утками»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что у Владимира Путина нет проблем со здоровьем.
21 июля официальный представитель правительства Российской Федерации во время пресс-конференции дал исчерпывающий ответ на все заявления представителей западных СМИ касательно проблем со здоровьем президента РФ Владимира Путина.
Песков заверил всех переживающих за состояние российского лидера, что со здоровьем Путина «всё хорошо, всё нормально», несмотря на лживые заявления украинских и западных журналистов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Найденные в Африке останки морского беспозвоночного назвали в честь Зеленского
Буланова высказалась против создания чёрного списка знаменитостей
Постпреды Евросоюза утвердили седьмой пакет санкций против России
Лукашенко в интервью France Press рассказал о роли Беларуси в спецоперации РФ на Украине
Сирия объявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной