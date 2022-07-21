Бьянка разочаровала фанатов на своём концерте в Питере: фигура артистки расплылась

Известная исполнительница Бьянка выступила с концертом в Санкт-Петербурге. Внешний вид знаменитости расстроил почитателей её таланта.

Бьянка неприятно удивила фанатов, выступая на своем концерте в северной столице России.

Певица всегда отличалась не только хорошими вокальными данными, но и отличной фигурой, умением двигаться на сцене. Но в этот раз артистка не порадовала зрителей.

Публика отметила, что знаменитость набрала лишний вес. Располневшую фигуру исполнительница постаралась скрыть объемным платьем красного цвета. Но это не помогло, так как окружающие заметили и полные ноги, и объемное тело, и щеки.

Не только фигура Бьянки разочаровала фанатов, так как звезда не двигалась, а сидела в кресле посреди сцены, избрав нескромную позу.

Закрыть глаза на расплывшуюся фигуру исполнительницы фолловеры готовы только, если та находится в положении.

Да, Бьянка сильно поправилась, походу, она беременна.

А Бьянка беременна?

Надо срочно скинуть вес, ведь ее фигура была идеальная - глаз не оторвать просто.

У меня взгляд на грудь бросился - такая большая стала.

Совсем растолстела: открытый рот. Мне жалко вашу красивую в прошлом фигуру, надо бы диету…

Самые преданные поклонники звезды сцены встали на её защиту, заявив, что главное - талант, а всё остальное - мелочи.