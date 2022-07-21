Лукашенко в интервью France Press рассказал о роли Беларуси в спецоперации РФ на Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, какую роль играет Беларусь в российской спецоперации на территории Украины.

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью французскому информационному агентству France Press.

Как пишет телеграм-канал Пул Первого, Лукашенко рассказал о роли Беларуси в российской специальной военной операции на территории Украины.

Пул Первого обнародовал несколько тем, которые поднимали Лукашенко и французский журналист.

Одна из них выглядела так - "Роль Беларуси в российской спецоперации". Также отмечается, что в скором времени будут подробности.