Лукашенко в интервью France Press рассказал о роли Беларуси в спецоперации РФ на Украине
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, какую роль играет Беларусь в российской спецоперации на территории Украины.
Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью французскому информационному агентству France Press.
Как пишет телеграм-канал Пул Первого, Лукашенко рассказал о роли Беларуси в российской специальной военной операции на территории Украины.
Пул Первого обнародовал несколько тем, которые поднимали Лукашенко и французский журналист.
Одна из них выглядела так - "Роль Беларуси в российской спецоперации". Также отмечается, что в скором времени будут подробности.
Опубликовано: Николай Скира
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