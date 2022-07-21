Буланова высказалась против создания чёрного списка знаменитостей

Известная российская певица Татьяна Буланова выступила против создания официального списка нежелательных артистов в России.

53-летняя популярная российская исполнительница и актриса Татьяна Буланова уверена, что в появлении официального списка персон нон грата среди известных личностей, о котором постоянно говорят, нет необходимости.

Заслуженная артистка России заявила, что без черного списка, создание которого она считает излишним, всё ясно, "кто - за, кто - против".

И уже люди могут делать свои выводы какие-то. Но список этот, мне кажется, это лишнее.

С инициативой создания перечня с именами знаменитостей, которые лишились поддержки государства, ранее выступил представитель Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Не поддерживают эту идею также известный актёр Станислав Садальский и вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина.

Поргина объяснила, что людям свойственно совершать ошибки, присутствуют и те, кто выступает против спецоперации, но пределы Россию покидать не собирается. Поргина уверена, что нельзя лишать поддержки актёров, которые имеют свою политическую позицию.

Садальский оценил инициативу представителя СМИ крайне негативно, так как она возмутила актёра до глубины души. Артист считает, что каждый человек имеет право на собственное мнение.