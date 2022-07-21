Мантуров анонсировал отмену параллельного импорта в России

Глава Минпромторга Денис Мантуров допустил отмену параллельного импорта по некоторым группам западных товаров в обозримом будущем.

21 июля вице-премьер РФ Денис Мантуров во время пресс-релиза на выставке разработок промышленных предприятий в Удмутрии заявил, что в ближайшее время российским производителям нужно быть готовыми к замещению параллельного импорта.

Мантуров утверждает, что параллельный импорт является лишь временной мерой, чтобы сбалансировать российский рынок, поэтому предупредил отечественных производителей об отмене данного явления при удовлетворении потребностей рынка продукцией произведённой в России.