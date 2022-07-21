Жена Прилучного продемонстрировала округлившийся живот

Зепюр Брутян - молодая супруга известного российского актёра Павла Прилучного. Влюблённые недавно сыграли свадьбу, причиной которой некоторые поклонники пары считают интересное положение Зепюр.

Актриса Зепюр Брутян продемонстрировала свой округлившийся живот - возможно, она беременна от звезды экрана Павла Прилучного, с которым состоит в отношениях. Фанаты актёра наконец смогли объяснить внезапную женитьбу Павла на Зепюр.

В начале мая текущего года артист отвез возлюбленную в ЗАГС. Говорили, что это пиар-ход: слишком быстро развивались отношения пары. Но, оказалось, что свадьба настоящая.

Прилучный на протяжении нескольких месяцев не расстаётся с Брутян. Он познакомил девушку со своими родными, проживающими в Армении, и детям, рождённым в браке с Агатой Муцениеце.

Зепюр опубликовала в сети своё фото, где она позирует в облегающем платье и с животиком. Возможно, артистка расслабилась в период медового месяца и набрала вес, но, скорее всего она пребывает в интересном положении.

Второй вариант логически объясняет причину стремительной женитьбы Прилучного на своей возлюбленной.

Прилучный и его новая супруга путешествуют Армении, которая является родной страной для молодой актрисы.

Тем временем, экс-супруга Прилучного Агата Мунициеце демонстрирует свою идеальную фигуру в сети, выкладывая фотографии в купальнике.