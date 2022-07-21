Стивен Кинг заявил, что никогда не поддерживал Бандеру, вопреки утверждениям Лексуса и Вована

Всемирно известный американский писатель Стивен Кинг назвал бредом якобы его собственные слова о том, что он поддерживает организатора украинского националистического движения Степана Бандеру.

Стивен Кинг назвал бредом якобы собственные слова о поддержке лидера националистического движения в Украине Степана Бандеры.

Стивен Эдвин Кинг - американский писатель, работающий в разнообразных жанрах, включая ужасы, триллер, фантастику, фэнтези, мистику, драму, детектив, получил прозвище "Король ужасов".

Степан Андреевич Бандера - украинский политический деятель, лидер и организатор украинского националистического движения на Западной Украине. Работая в подполье, был известен под псевдонимами Баба, Лис, Степанко, Малый, Серый, Рых, Матвей Гордон, Крук и др. Родился в семье грекокатолического священника.

Блогеры Лексус и Вован "от лица главы Украины Владимира Зеленского" набрали телефон Кинга, попросив заняться написанием фейкового сценария о событиях, которые сегодня происходят в мире.

Именитый писатель принял предложение "украинского президента", заявив, что Бандера был "великим человеком".

После того как об этой истории стало известно общественности, король "ужастиков" заявил, что никогда не поддерживал националиста из Украины, отказавшись от своих слов.

Чистая чушь. Дерьмо троллей. В этом нет правды.

Чуть раньше блогеры снова от лица Зеленского позвонили известной британской писательнице Джоан Роулинг, автору романов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. Знаменитость дала согласие на использование надписи: "Авада Кедавра" на украинских ракетах.