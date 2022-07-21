Звезду "Усатого няня" экстренно госпитализировали в больницу: стали известны подробности состояния артиста
69-летний актёр Сергей Проханов, известный по главной роли советской картины "Усатый нянь", был экстренно госпитализирован в больницу с острыми болями в животе.
Актёр Сергей Проханов угодил прямиком в реанимацию столичной больницы из-за невыносимых приступов боли в животе.
Сергей Борисович Проханов - советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр и педагог. Художественный руководитель московского "Театра Луны". Народный артист Российской Федерации.
Недавно поступили подробности о госпитализации российского артиста, звезды известной картины "Усатый нянь", а также создателя Театра Луны Сергея Проханова.
Звезда экрана попал в учреждение здравоохранения из-за желудочного кровотечения. Данная информация поступила от пресс-секретаря театра Юлии Сезер.
Сотрудник храма искусства отметила, что накануне самочувствие 69-летнего Проханова было хорошим. Знаменитость посетил премьерный показ постановки "Баба Шанель". Но после знаменитости резко стало нехорошо.
Открылось кровотечение - язва желудка, сейчас этим врачи занимаются. Вроде бы все слава богу.
Пресс-секретарь театра Проханова сообщила, что в настоящее время состояние больного нормализовалось, а медики оценивают его как стабильное.
Сергея Проханова российские зрители знают по участию в картинах "Усатый нянь", "Ленин в Париже", "Тайна Снежной королевы", "Привал странников", "Корпус генерала Шубникова" и многих других.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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