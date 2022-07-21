Лукашенко: Голод уже совсем близко, он к нам стучится
Президент Республики БеларусьАлександр Лукашенко рассказал а голоде в мире.
Белорусский лидер дал интервью французскому информационному агентству France Press, рассказывает телеграм-канал Пул Первого.
Во время диалога Лукашенко рассказал о ситуации с голодом в мире и о том, как его готовятся предотвращать в Беларуси.
По словам белорусского президента, голод уже буквально стучится в двери, а многие люди в мире голодают. В связи с этим, отметил он, отдано распоряжение более эффективно собирать урожай.
"Многие голодают уже. Будет еще хуже. И я очень жестко сейчас ставлю вопрос по уборке урожая. Надо собрать все. Надо мобилизоваться", - заявил Лукашенко.
Опубликовано: Николай Скира
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