Лукашенко: Голод уже совсем близко, он к нам стучится

Президент Республики БеларусьАлександр Лукашенко рассказал а голоде в мире.

Белорусский лидер дал интервью французскому информационному агентству France Press, рассказывает телеграм-канал Пул Первого.

Во время диалога Лукашенко рассказал о ситуации с голодом в мире и о том, как его готовятся предотвращать в Беларуси.

По словам белорусского президента, голод уже буквально стучится в двери, а многие люди в мире голодают. В связи с этим, отметил он, отдано распоряжение более эффективно собирать урожай.

"Многие голодают уже. Будет еще хуже. И я очень жестко сейчас ставлю вопрос по уборке урожая. Надо собрать все. Надо мобилизоваться", - заявил Лукашенко.