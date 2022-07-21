Лукашенко предрек Франции наступление диктатуры

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что диктатура может наступить даже во Франции.

Сейчас вопрос голода в мире стоит крайне остро, отметил президент Беларуси Александр Лукашенко во время интервью французскому информационному агентству France Press.

Голод, отметил президент Республики Беларусь, может приводить к наступлению диктатуры, даже в такой стране, как Франция.

"Не дай Бог голод...Вот тогда будет диктатура...И во Франции тоже", - рассказал Александр Лукашенко французскому журналисту.

Чтобы не допустить голода Лукашенко отметил необходимость эффективного сбора урожая и мобилизации для этого всех сил.