Лукашенко предрек Франции наступление диктатуры
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что диктатура может наступить даже во Франции.
Сейчас вопрос голода в мире стоит крайне остро, отметил президент Беларуси Александр Лукашенко во время интервью французскому информационному агентству France Press.
Голод, отметил президент Республики Беларусь, может приводить к наступлению диктатуры, даже в такой стране, как Франция.
"Не дай Бог голод...Вот тогда будет диктатура...И во Франции тоже", - рассказал Александр Лукашенко французскому журналисту.
Чтобы не допустить голода Лукашенко отметил необходимость эффективного сбора урожая и мобилизации для этого всех сил.
Опубликовано: Николай Скира
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