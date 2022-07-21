Лукашенко: Я мог давно отойти от власти

Александр Лукашенко заявил, что давно мог уйти с поста президента Республики Беларусь.

Во время интервью с Александром Лукашенко журналист France Press задал ему вопрос о том, когда президент намерен отойти от власти.

В ответ Лукашенко заявил, что он, может быть, уже давно хотел покинуть пост президента Республики Беларусь, но его хочет видеть народ.

Также Лукашенко отметил, что он мог бы уйти, если бы события в Беларуси и мире складывались иначе.

Если бы события 2020 заставили Лукашенко уйти, то, добавил он, страна и проводимая политика сейчас были бы другими.