Лукашенко рассказал как закончится конфликт на Украине
Александр Лукашенко рассказал в интервью Agence France-Press как Украина может завершить конфликт с Россией на более приемлемых условиях для Киева.
21 июля президент Беларуси Александр Лукашенко в своём интервью Антуану Ламброскини для новостного агентства AFP рассказал, что в настоящее время особенность СВО РФ на Украине заключается в том, что боевые действия могут закончиться.
Лукашенко пояснил, что для этого правительству Украины необходимо сесть за стол переговоров с Россией и дать обещание, что украинская сторона никогда не будет представлять угрозу для безопасности Российской Федерации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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