Александр Лукашенко рассказал в интервью Agence France-Press как Украина может завершить конфликт с Россией на более приемлемых условиях для Киева.

21 июля президент Беларуси Александр Лукашенко в своём интервью Антуану Ламброскини для новостного агентства AFP рассказал, что в настоящее время особенность СВО РФ на Украине заключается в том, что боевые действия могут закончиться.

Лукашенко пояснил, что для этого правительству Украины необходимо сесть за стол переговоров с Россией и дать обещание, что украинская сторона никогда не будет представлять угрозу для безопасности Российской Федерации.