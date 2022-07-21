Панин с пистолетом в руках сообщил о встрече со своими фанатами в Испании
Актёр Алексей Панин, известный своими эпатажными выходками, объявил о проведении творческой встречи со своими поклонниками в Испании накануне выхода своей новой картины.
Скандально известный российский актер, а теперь и режиссёр, Алексей Панин накануне выхода своего нового фильма намерен встретиться со своими фанатами в рамках творческой встречи.
Анонс мероприятия звезда экрана разместил в своём личном Телеграм-канале.
Публикацию артист сопроводил снимком, где тот позирует с пистолетом в руках, наставленным в объектив камеры. Под снимком подпись:
20 августа, Торревьеха, Испания.
Речь идет о картине "Я вернулся", где Панин не только сыграл одного из главных персонажей, но и стал режиссёром ленты.
Фильм был снят в России и даже показывался 2 года назад в столице РФ. С тех пор, по утверждению Алексея Панина, фильм никто никогда не видел.
В одном из последних своих интервью актёр заявил, что в российских картинах сниматься больше не будет. Причиной тот назвал спецоперацию РФ в Украине.
Скандальный артист сообщил, что недавно ему поступило предложение принять участие в прибыльном российском проекте, но дальше разговоров дело не дошло.
Позвонили из России и предложили проект. Не много дней, но какие-то деньги. Я не поеду принципиально.
Напомним, звезда экрана не один раз открыто высказывался против спецоперации в своих соцсетях.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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