Панин с пистолетом в руках сообщил о встрече со своими фанатами в Испании

Актёр Алексей Панин, известный своими эпатажными выходками, объявил о проведении творческой встречи со своими поклонниками в Испании накануне выхода своей новой картины.

Скандально известный российский актер, а теперь и режиссёр, Алексей Панин накануне выхода своего нового фильма намерен встретиться со своими фанатами в рамках творческой встречи.

Анонс мероприятия звезда экрана разместил в своём личном Телеграм-канале.

Публикацию артист сопроводил снимком, где тот позирует с пистолетом в руках, наставленным в объектив камеры. Под снимком подпись:

20 августа, Торревьеха, Испания.

Речь идет о картине "Я вернулся", где Панин не только сыграл одного из главных персонажей, но и стал режиссёром ленты.

Фильм был снят в России и даже показывался 2 года назад в столице РФ. С тех пор, по утверждению Алексея Панина, фильм никто никогда не видел.

В одном из последних своих интервью актёр заявил, что в российских картинах сниматься больше не будет. Причиной тот назвал спецоперацию РФ в Украине.

Скандальный артист сообщил, что недавно ему поступило предложение принять участие в прибыльном российском проекте, но дальше разговоров дело не дошло.

Позвонили из России и предложили проект. Не много дней, но какие-то деньги. Я не поеду принципиально.

Напомним, звезда экрана не один раз открыто высказывался против спецоперации в своих соцсетях.