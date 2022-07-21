Журналист Дряшин назвал Ахеджакову фриком и клоунессой
Представитель СМИ Михаил Дряшин нелестно высказался о советской и российской актрисе Лие Ахеджаковой, назвав её фриком и клоунессой.
Российский журналист Михаил Дряшин нелестно высказался о творческих способностях Лии Ахеджаковой.
Лия Меджидовна Ахеджакова - советская и российская актриса; народная артистка РФ, лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых.
По мнению журналиста Дряшина, которым тот поделился с изданием "Абзац". Ахеджакова постоянно играет одного персонажа, при этом гротескно.
Она не характерная актриса даже, она мультик. Клоунесса. Фрик, причём по жизни. Психотип такой.
...
Человек-невидимка, разматывающий свой бинт. Её нет. Она лишь узнаваемое гротескное амплуа. Нет, она не выжила из ума. Она, возможно, в него никогда не приходила.
В последнее время Лию Ахеджакову постоянно критикуют по той причине, что она позволила себе осудить спецоперацию России в Украине. Также сообщалось, что артистка планирует поехать на гастроли в Израиль.
Валентин Гафт говорил об Ахеджаковой:
Всегда играет одинаково артистка Лия Ахеджакова.
После своего неосторожного высказывания именитому артисту пришлось долго оправдываться:
Лиечка! Одинаково хорошо!
Справедливости ради, стоит отметить, что поклонников творчества Лии Меджидовны хватает, а на её счету роли в культовых картинах. К примеру, она может похвастаться участием в таких фильмах, как "Служебный роман" или "Москва слезам не верит!".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Журналист Дряшин назвал Ахеджакову фриком и клоунессой
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