Журналист Дряшин назвал Ахеджакову фриком и клоунессой

Представитель СМИ Михаил Дряшин нелестно высказался о советской и российской актрисе Лие Ахеджаковой, назвав её фриком и клоунессой.

Российский журналист Михаил Дряшин нелестно высказался о творческих способностях Лии Ахеджаковой.

Лия Меджидовна Ахеджакова - советская и российская актриса; народная артистка РФ, лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых.

По мнению журналиста Дряшина, которым тот поделился с изданием "Абзац". Ахеджакова постоянно играет одного персонажа, при этом гротескно.

Она не характерная актриса даже, она мультик. Клоунесса. Фрик, причём по жизни. Психотип такой. ... Человек-невидимка, разматывающий свой бинт. Её нет. Она лишь узнаваемое гротескное амплуа. Нет, она не выжила из ума. Она, возможно, в него никогда не приходила.

В последнее время Лию Ахеджакову постоянно критикуют по той причине, что она позволила себе осудить спецоперацию России в Украине. Также сообщалось, что артистка планирует поехать на гастроли в Израиль.

Валентин Гафт говорил об Ахеджаковой:

Всегда играет одинаково артистка Лия Ахеджакова.

После своего неосторожного высказывания именитому артисту пришлось долго оправдываться:

Лиечка! Одинаково хорошо!

Справедливости ради, стоит отметить, что поклонников творчества Лии Меджидовны хватает, а на её счету роли в культовых картинах. К примеру, она может похвастаться участием в таких фильмах, как "Служебный роман" или "Москва слезам не верит!".