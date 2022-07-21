Президент США Джо Байден заболел коронавирусом

Александр Лукашенко призвал белорусов мобилизоваться для сбора урожая

Президент отметил, что сейчас ситуация с продовольствием в мире крайне непростая и даже сложная. Он напомнил, и то, что на сегодня из-за голода в мире каждые десять секунд умирает один ребенок.

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