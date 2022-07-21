Президент США Джо Байден заболел коронавирусом

В Белом доме сообщили, что американский лидер сдал положительный тест на коронавирус.

В четверг, 21 июля 2022 года, пресс-служба Белого дома сообщила общественности о том, что президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден заразился коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что Байден перешёл на удалённую работу после сдачи положительного теста на COVID-19. Согласно информации предоставленной Вашингтоном, болезнь у американского лидера протекает в умеренной форме.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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