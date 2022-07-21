Режисёра «Ералаша» Илью Белостоцкого приговорили к 14 годам колонии строгого режима

Российский режиссёр киножурнала «Ералаш» Илья Белостоцкий приговорён заключению на 14 лет в колонии строго режима за педофилию.

В четверг, 21 июля 2022 года, пресс-служба прокуратуры Москвы сообщила, что в Солнцевском суде прошло закрытое заседание касательно дела по обвинению бывшего режиссёра и сценариста «Ералаша» Ильи Белостоцкого в совершении противоправных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Представители ведомства заявляют, что экс-режиссёр Белостоцкий признан виновным и оправится на четырнадцать лет в исправительную колонию строго режима отбывать наказание за педофилию.