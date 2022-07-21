Президент США Байден заболел коронавирусом

Президент США дал положительный результат на коронавирус. У 79-летнего Джо Байдена легкие симптомы COVID-19, говорится в заявлении Белого дома.

Президент США отправится на изоляцию в Белый дом. В связи с легким течением заболевания глава государства  не прекратит выполнение своих обязанностей. 

Заранее запланированные встречи будут проходить дистанционно. Джо Байден уже начал лечение Паксловидом. 

Предыдущий тест был сделан во вторник, и он был отрицательным. В среду президент был в Массачусетсе, где выступил с речью об изменении климата. Представители Белого дома свяжутся с людьми, с которыми он встречался в последние дни. 

Болезнь не обошла стороной и других высших должностных лиц американского правительства — в апреле 2022 года COVID-19 перенесла вице-президент Камала Харрис, а в мае  госсекретарь Энтони Блинкен. 

Предшественник Джо Байдена Дональд Трамп заболел в октябре 2020 года. 

Опубликовано: Николай Скира

 

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