В Эстонии демонтируют все памятники советским солдатам
Эстонское правительство приняло решение убрать все памятники советским воинам, которые находятся на территории Эстонии.
В четверг, 21 июля 2022 года, премьер-министр Эстонии Кая Каллас во время пресс-конференции объявила о намерении нового эстонского правительства демонтировать все монументы погибшим во времена Второй мировой войны советским солдатам на территории Эстонской Республики.
Помимо этого Каллас отметила, что останки советских солдат, которые находятся под некоторыми памятниками, будут эксгумированы и перезахоронены в месте, которое установят местные органы власти.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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