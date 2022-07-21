Нетребко и Меладзе выступят на одном фестивале

Оперная дива Анна Нетребко и эстрадный исполнитель Валерий Меладзе встретятся на одной сцене за рубежом. Артисты выступят в рамках одного итальянского фестиваля.

Российская оперная певица Анна Нетребко выступит на одной сцене с отечественным певцом Валерием Меладзе в рамках фестиваля в Италии.

Концерты артистов  будут носить закрытый характер на разные даты музыкального фестиваля. Стоимость билетов варьируется от 650 до 1 500 евро.

Муж Анны Нетребко Юсиф Эйвазов сообщает:

Снова откроет свои двери прекрасная частная вилла, в роскошном саду которой состоится музыкальное событие мирового уровня.

Ранее сообщалось, что Валерий Меладзе выступит с концертной программой в Монако в начале августа текущего года. Исполнитель появится на сцене в Yacht Club de Monaco. Цена билетов на концерт российского певца составляет 750 - 1 200 евро.

  • Изображение статьи

    Кроме того, Валерий Меладзе, который осудил спецоперацию России в Украине, готовится выступить и в Москве.

    Артист намерен дать концерт в зале Барвиха Luxury Village 8 марта 2023 вместо того, что был запланирован на Международный женский день в текущем году, но был отменён из-за ситуации в стране и мире. Самый дорогой билет на концерт артиста обойдётся в 70 000 российских рублей.

    В мае в сети появились сведения о переезде певца во Францию. Меладзе позже опроверг недостоверную информацию. 

Опубликовано: Наталья Гончарова

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 