Нетребко и Меладзе выступят на одном фестивале

Кроме того, Валерий Меладзе, который осудил спецоперацию России в Украине, готовится выступить и в Москве.

Артист намерен дать концерт в зале Барвиха Luxury Village 8 марта 2023 вместо того, что был запланирован на Международный женский день в текущем году, но был отменён из-за ситуации в стране и мире. Самый дорогой билет на концерт артиста обойдётся в 70 000 российских рублей.

В мае в сети появились сведения о переезде певца во Францию. Меладзе позже опроверг недостоверную информацию.