В Германии опасаются беспорядков в случае нехватки российского газа

Глава МИД Германии Анналена Бербок предупреждает, что если в стране закончится газ, это может закончиться беспорядками, сообщает агентство dpa.

Угроза такого поворота событий была важным фоном в переговорах с Канадой, которая наконец поставила нужную Берлину газовую турбину.

В последние дни в Германии растет беспокойство по поводу перезапуска россиянами газопровода "Северный поток-1", в четверг газ снова пошел. Однако его поток очень ограничен. Опасаясь отсутствия возобновления поставок, правительство в Берлине попросило Оттаву предоставить турбину, необходимую для транспортировки сырья.

"Возможные национальные политические последствия сыграли важную роль в переговорах с Канадой об экспорте обслуживаемой там газовой турбины. Канадцы сказали, что у них много вопросов. Так мы им сказали, что мы можем это понять, но если мы не получим газовую турбину, мы не получим больше газа, и тогда мы вообще не сможем оказать Украине никакой поддержки, потому что мы будем заняты внутренними беспорядками", - сказала Бербок.

На вопрос, действительно ли она ожидала массовых беспорядков, глава германской дипломатии ответила, что это "возможно, несколько преувеличено", но подчеркнула во второй части своего выступления, это произошло бы, "если бы у нас больше не было газа".

"Это моя точка зрения, что нам по-прежнему нужен газ из России", - признал министр.

Бербок также отметил рост цен на сырье.

"Высокие цены на газ ложатся тяжелым бременем на многих жителей Германии. Это наша важная задача на зиму, мы должны сделать так, чтобы эта война не привела к разделению общества", - добавила она.