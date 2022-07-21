Тест Джо Байдена на коронавирус оказался положительным, президент США начал лечение

Белый дом сообщает, что тест президента США на коронавирус оказался положительным. По информации пресс-секретаря Карин Жан-Пьер, Джо Байден продолжит работать удаленно из своей резиденции.

20 июля у 79-летнего президента появились легкие симптомы в виде периодического сухого кашля, насморка и слабости.

Врач Кевин О'Коннор рекомендовал противовирусную терапию, Джо Байден уже начал принимать Паксловид.

Самоизоляция американского лидера продлится как минимум 5 дней. В это время он будет общаться с сотрудниками администрации по телефону и участвовать в запланированных встречах с помощью Zoom.

21 июля Байден должен был отправиться в рабочую поездку в Пенсильванию. Его предыдущий тест 19 июля был отрицательным.

Карин Жан-Пьер пообещала, что Белый дом будет ежедневно предоставлять информацию о состоянии здоровья Джо Байдена.

Супруга президента Джилл Байден рассказала журналистам, что у него все в порядке, он хорошо себя чувствует.

Незадолго до инаугурации в январе 2021 года Джо Байден получил первые две дозы вакцины Pfizer-BioNTech. Ему были сделаны повторные прививки в сентябре прошлого года и в конце марта в этом году.