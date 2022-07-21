Global Times: США планируют одновременно «убить двух зайцев»

Соединённые Штаты пытаются ослабить Евросоюз и Россию проводимой санкционной политикой.

19 июля китайский таблоид Global Times заявил, что санкционная политика проводимая Белым домом направленна не только на ослабление России, но и сдерживание потенциала Европейского союза.

Эксперты Global Times уверены, что европейцы после введения антироссийских санкций поняли, что не могут существовать без России, однако США, согласно материалу статьи, будут не только драться до последнего украинца, но и держать Европу в заложниках.