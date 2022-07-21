В Китае расследуют дело блогера, которая ела детеныша белой акулы в прямом эфире
Китайская полиция начала расследование в отношении местного кулинарного блогера Тизи. Она показала в прямом эфире, как есть детеныша большой белой акулы. Этот вид находится под угрозой исчезновения.
Тизи является достаточно влиятельным видеоблогером. Она ведет прямее эфиры на Douyin и Kuaishou и часто употребляет в пищу редких животных.
Например, Тизи ела в эфире мясо страусов и крокодилов, приготовленных в воке на большом количестве масла со специями.
На днях Тизи загрузила видеоклип, где она ест жареный хвост акулы-детеныша и говорит, что он очень вкусный. Сейчас ролик уже удален со всех платформ.
В сюжете видно, как Тизи режет оставшуюся часть акулы и варит ее с различными специями. При этом блогер утверждает, что животное введено в неволе и куплено на законных основаниях.
Но пользователи усомнились в этом. Делом заинтересовалась полиция Наньчуна в провинции Сычуань.
Тизи отвергает все обвинения в свой адрес и заявляет, что ищет адвоката. Она говорит, что никогда не употребляет в пищу исчезающие виды животных.
Пользователи Weibo были шокированы видеоклипом с акулой. Многие из них негативно высказались и о других видео Тизи.
Опубликовано: Светлана Репина
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