В Китае расследуют дело блогера, которая ела детеныша белой акулы в прямом эфире

Китайская полиция начала расследование в отношении местного кулинарного блогера Тизи. Она показала в прямом эфире, как есть детеныша большой белой акулы. Этот вид находится под угрозой исчезновения.

Тизи является достаточно влиятельным видеоблогером. Она ведет прямее эфиры на Douyin и Kuaishou и часто употребляет в пищу редких животных.

Например, Тизи ела в эфире мясо страусов и крокодилов, приготовленных в воке на большом количестве масла со специями.

На днях Тизи загрузила видеоклип, где она ест жареный хвост акулы-детеныша и говорит, что он очень вкусный. Сейчас ролик уже удален со всех платформ.

В сюжете видно, как Тизи режет оставшуюся часть акулы и варит ее с различными специями. При этом блогер утверждает, что животное введено в неволе и куплено на законных основаниях.

Но пользователи усомнились в этом. Делом заинтересовалась полиция Наньчуна в провинции Сычуань.

Тизи отвергает все обвинения в свой адрес и заявляет, что ищет адвоката. Она говорит, что никогда не употребляет в пищу исчезающие виды животных.

Пользователи Weibo были шокированы видеоклипом с акулой. Многие из них негативно высказались и о других видео Тизи.