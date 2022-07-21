В Goldman Sachs рассказали, в чем плюс сильного замедления американской экономики

В Goldman Sachs прогнозируют замедление мировой экономики и называют положительную сторону этого явления. Аналитики говорят, что это вынудит ФРС прекратить агрессивное повышение ставок.

Главный экономист Goldman Sachs в США Дэвид Мерикл говорит, что существует две причины, по которым Федеральная резервная система будет вынуждена замедлять темпы.

Одной из них является снижение темпов экономического роста в США. Мерикл полагает, что ФРС на июльском заседании поднимет ставки на 75 базисных пунктов.

Он также прогнозирует повышение ставок на 50 пунктов в сентябре и на 25 – в ноябре и декабре.

Экономист видит 30-процентную вероятность рецессии в течение следующих 12 месяцев и чуть менее 50-процентную вероятность в течение двух лет.

Мерикл также указывает на охлаждение рынка труда, что приводит к снижению инфляции. Инвестиционный банк на этой неделе заявил, что в несельскохозяйственном секторе ожидается резкое снижение числа рабочих мест.

Поскольку Федеральная резервная система агрессивно повышает процентные ставки, чтобы подавить инфляцию и замедлить экономику, предприятия начали ограничивать набор сотрудников.

По данным агентства, американские работодатели объявили о сокращении 32 517 рабочих мест в июне, что на 58,8% больше по сравнению с прошлым годом.