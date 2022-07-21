В Goldman Sachs рассказали, в чем плюс сильного замедления американской экономики
В Goldman Sachs прогнозируют замедление мировой экономики и называют положительную сторону этого явления. Аналитики говорят, что это вынудит ФРС прекратить агрессивное повышение ставок.
Главный экономист Goldman Sachs в США Дэвид Мерикл говорит, что существует две причины, по которым Федеральная резервная система будет вынуждена замедлять темпы.
Одной из них является снижение темпов экономического роста в США. Мерикл полагает, что ФРС на июльском заседании поднимет ставки на 75 базисных пунктов.
Он также прогнозирует повышение ставок на 50 пунктов в сентябре и на 25 – в ноябре и декабре.
Экономист видит 30-процентную вероятность рецессии в течение следующих 12 месяцев и чуть менее 50-процентную вероятность в течение двух лет.
Мерикл также указывает на охлаждение рынка труда, что приводит к снижению инфляции. Инвестиционный банк на этой неделе заявил, что в несельскохозяйственном секторе ожидается резкое снижение числа рабочих мест.
Поскольку Федеральная резервная система агрессивно повышает процентные ставки, чтобы подавить инфляцию и замедлить экономику, предприятия начали ограничивать набор сотрудников.
По данным агентства, американские работодатели объявили о сокращении 32 517 рабочих мест в июне, что на 58,8% больше по сравнению с прошлым годом.
Опубликовано: Светлана Репина
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