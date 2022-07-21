Российский и европейский космонавты совершили редкий совместный выход в открытый космос
Двое астронавтов, итальянка Саманта Кристофоретти и российский космонавт Олег Артемьев в четверг, 20 июля, совершили совместный выход в открытый космос, что стало первым за более чем 20 лет совместной работай в открытом космосе.
Саманта Кристофоретти, итальянский астронавт Европейского космического агентства, и российский космонавт Олег Артемьев вышли в космическое пространство в своих белых скафандрах российского производства.
Ожидается что они проведут около семи часов работая над установкой роботизированной руки на одном из модулей космической станции, сообщается в сводке CNN.
Выходы в открытый космос - рядовое дело на МКС, однако обычно в нём участвуют по два представителя одной и той же страны. Совместные выходы представителей разных стран в последнее время стали редкостью на космической станции.
По данным НАСА, в последний раз европейский астронавт и российский космонавт вместе покидали МКС в скафандрах российского производства в апреле 1999 года. (Американец и россиянин также совершили совместный выход в открытый космос в 2009 году.)
Выход в открытый космос в четверг - первый для Кристофоретти и шестой для Артемьева. Их совместное предприятие связано с тем, что напряженность на Земле между Россией, Соединенными Штатами и их союзниками достигла апогея на фоне войны в Украине, хотя НАСА неоднократно заявляло, что конфликт не повлиял на сотрудничество в космосе.
Это третий выход в открытый космос, который астронавты МКС провели для работы над установкой роботизированной руки, которая сможет перемещать объекты на космическую станцию и даже осматривать внешнюю часть космической станции с помощью встроенных камер.
Опубликовано: Марчик Артём
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