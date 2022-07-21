Испания и Португалия отвергли предложение Еврокомисии по сокращению потребления газа
Европейская комиссия предложила в среду, чтобы страны-члены ЕС сократили потребление газа на 15%. Это сделано для предотвращения энергетического кризиса в предстоящую зиму. Испания и Португалия уже высказались против этой идеи.
"Комиссия предлагает обязательное сокращение спроса на газ во всех государствах-членах", — говорится в сообщении Европейской комиссии. .
Поясняется, что "этот механизм может срабатывать, когда существует значительный риск серьезной нехватки газа или исключительно высокого спроса на газ".
"Европейский союз сталкивается с риском дальнейшего сокращения поставок газа из России из-за того, что Кремль использует экспорт газа в качестве оружия. Почти половина государств-членов уже пострадала от ограничений поставок. Принятие мер сейчас может снизить как риски, так и затраты Европы на дальнейшие перебои или полное прекращение поставок газа, повышающие энергетическую устойчивость Европы", — подчеркнул он.
Как оказалось, не всем понравилось предложение чиновников из Брюсселя. Против этой идеи высказались правительства Испании и Португалии.
В интервью Público государственный секретарь по окружающей среде и энергетике Португалии Жоао Галамба заявил, что правительство Португалии "не принимает" предложение
По его словам, Брюссель игнорирует тот факт, что Португалия не имеет взаимосвязи с остальной Европой и что потребление газа в стране в основном направлено на промышленность и производство электроэнергии.
Опубликовано: Николай Скира
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