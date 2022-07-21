Байден объявил о новой программе помощи украинским беженцам при въезде в США

Президент Джо Байден объявил в четверг о новой программе, которая ускорит процесс предоставления убежища в США украинским беженцам, спасающимся от боевых действий на родине.

Программа "Объединяемся ради Украины" позволит отдельным американцам и некоммерческим организациям спонсировать украинских беженцев.

"Эта программа будет быстрой, упорядоченной, и она обеспечит соблюдение Соединенными Штатами своих обязательств перед народом Украины и то, что им не нужно будет пересекать нашу южную границу", - сообщил Байден в четверг в Белом доме.

Байден представил новую программу спонсорства беженцев как часть более широкого списка мер помощи украинцам. Он также объявил о выделении 1,3 миллиарда долларов на новую военную технику и прямую государственную помощь.

Согласно информационному посту Министерства внутренней безопасности, программа "Единство для Украины" будет сосредоточена на веб-портале, через который отдельные лица и группы, проживающие в США, могут подать заявку на участие в качестве спонсоров и загрузить документы. Портал заработает в понедельник.

Чтобы иметь право на ускоренный процесс, украинцы должны были проживать в своей родной стране по состоянию на 11 февраля. Они также должны пройти вакцинацию, биометрический скрининг и проверку биографических данных, прежде чем получить разрешение на въезд.

В марте Байден пообещал, что США примут до 100 000 беженцев из Украины. Но до сих пор не было никакой конкретной информации о том, как будет работать процесс.