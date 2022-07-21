Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
Владимир Путин и Мухаммед ибн Салман Аль Сауд обсудили ситуацию на мировом рынке нефти.
21 июля пресс-служба Кремля сообщила о состоявшемся телефонном разговоре президента РФ Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом.
Сотрудники пресс-службы заявили, что главы государств обсудили ситуацию мирового рынка нефтяного сырья и положительно ценили сотрудничество между Россией и Саудовской Аравией в рамках ОПЕК.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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