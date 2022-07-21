Лукашенко: армия России ввела 20 тысяч солдат в Украину с территории Беларуси

Александр Лукашенко признал, что Россия вводила свои войска в Украину с территории Республики Беларусь.

21 июля состоялось интервью Александра Лукашенко с журналистом французской газеты "Франс Пресс", в ходе которого белорусский президент признал, что на старте спецоперации армия России ввела 20 тысяч солдат в Украину с территории Беларуси. По словам Лукашенко, с белорусских территорий на Украину заходили подразделения ВС РФ из Иркутска и Дальнего Востока.

Также Александр Лукашенко утверждает, что российские войска стреляли по позициям ВСУ из Беларуси с применением ракетных комплексов "Искандер".