Лукашенко: армия России ввела 20 тысяч солдат в Украину с территории Беларуси
Александр Лукашенко признал, что Россия вводила свои войска в Украину с территории Республики Беларусь.
21 июля состоялось интервью Александра Лукашенко с журналистом французской газеты "Франс Пресс", в ходе которого белорусский президент признал, что на старте спецоперации армия России ввела 20 тысяч солдат в Украину с территории Беларуси. По словам Лукашенко, с белорусских территорий на Украину заходили подразделения ВС РФ из Иркутска и Дальнего Востока.
Также Александр Лукашенко утверждает, что российские войска стреляли по позициям ВСУ из Беларуси с применением ракетных комплексов "Искандер".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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