Александр Лукашенко поддержал спецоперацию армии России на Украине

21 июля Александр Лукашенко признался, что поддерживает российскую военную спецоперацию на Украине.

Вечером 21 июля пресс-служба Александра Лукашенко опубликовала фрагмент интервью белорусского президента изданию "Франс Пресс", в котором Лукашенко впервые заявил, что поддерживает российскую военную спецоперацию на территории Украины.

По словам Лукашенко, в случае, если бы российские войска не вошли на территорию Украину, Россию и Беларусь ожидал бы массированный удар со стороны стран НАТО.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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