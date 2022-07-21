Александр Лукашенко поддержал спецоперацию армии России на Украине
21 июля Александр Лукашенко признался, что поддерживает российскую военную спецоперацию на Украине.
Вечером 21 июля пресс-служба Александра Лукашенко опубликовала фрагмент интервью белорусского президента изданию "Франс Пресс", в котором Лукашенко впервые заявил, что поддерживает российскую военную спецоперацию на территории Украины.
По словам Лукашенко, в случае, если бы российские войска не вошли на территорию Украину, Россию и Беларусь ожидал бы массированный удар со стороны стран НАТО.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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