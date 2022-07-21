Китай не ослабляет жесткие правила по COVID-19, люди бегут от блокировок пешком

Недавно в Китае были введены некоторые послабления в ограничения по коронавирусу. Многие жители и представители бизнеса восприняли это, как шаг к отмене жестких блокировок. На самом деле ничего подобного не последовало.

Ранее обязательный период карантина в отелях был сокращен с 14-21 дня до 7 дней для людей, въезжающих в страну.

Но вице-премьер Китая Сунь Чуньлань во время визита в северную китайскую провинцию Хэбэй заявил, что последний план борьбы с COVID-19 заключается не в ослаблении правил, а в точности, которая требует больших усилий для предотвращения и закрытия лазеек.

В последние дни число случаев COVID неуклонно росло на фоне роста подварианта BA.5 Omicron. Ежедневное их количество в Китае превысило 1000 на этой неделе впервые за два месяца.

Шэньчжэнь с населением почти 18 миллионов человек сообщил о 22 новых случаях местной передачи за среду, при этом ежедневный подсчет увеличился с однозначных цифр в начале этого месяца. В связи с этим власти опечатывают жилые комплексы, в которых выявляются случаи заболевания.

Согласно недавнему вирусному видео, после того, как власти обнаружили случаи заболевания в районе Шэньчжэня, люди перепрыгивали забор и ломали баррикады, чтобы покинуть район и избежать блокировки.

Другие города, такие как Шанхай, Чэнду и Ланьчжоу, также внедрили общегородские меры по тестированию и локализовали блокировки из-за новых случаев. Вспышка в Бэйхае, прибрежном месте отдыха, вынудила власти заблокировать город с населением 1,9 миллиона человек в минувшие выходные.

По данным японского банка Nomura, практически каждый пятый гражданин Китая сейчас живет в полной или частичной изоляции.