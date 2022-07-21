Reuters: турбина «Северного потока» застряла при транзите в ФРГ из-за России
Издание Reuters утверждает, что турбина для газопровода "Северный поток" застряла во время транзита в Германию.
По данным американской газеты Reuters, турбина Siemens, направленная Канадой для российского газопровода "Северный поток", застряла при транзите в Германию, поскольку Россия не дала соответствующее разрешение.
В Reuters утверждают, что окончание транзита турбины из Канады в Германию и далее в Россию может занять не менее нескольких недель. Вместе с тем стало известно, что "Северный поток" восстановил свою работу уже сегодня.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Найденные в Африке останки морского беспозвоночного назвали в честь Зеленского
Кадыров: морпехи ВСУ бастуют из-за случая убийства солдата командованием
Постпреды Евросоюза утвердили седьмой пакет санкций против России
В Китае закрывается известный производитель Bluetooth-наушников
Сирия объявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной