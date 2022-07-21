Reuters: турбина «Северного потока» застряла при транзите в ФРГ из-за России

Издание Reuters утверждает, что турбина для газопровода "Северный поток" застряла во время транзита в Германию.

По данным американской газеты Reuters, турбина Siemens, направленная Канадой для российского газопровода "Северный поток", застряла при транзите в Германию, поскольку Россия не дала соответствующее разрешение.

В Reuters утверждают, что окончание транзита турбины из Канады в Германию и далее в Россию может занять не менее нескольких недель. Вместе с тем стало известно, что "Северный поток" восстановил свою работу уже сегодня.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 