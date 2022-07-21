Руководство ВВС США считает, что Иран готовится атаковать США

Главный генерал ВВС США на Ближнем Востоке Алексус Гринкевич предупредил, что поддерживаемые Ираном ополченцы могут возобновить атаки в регионе против Соединенных Штатов и их союзников.

Гринкевич отметил, что недавняя информация о намерении Ирана продать России беспилотники не является неожиданностью, но вызывает беспокойство.

Он также сказал, что региональная напряженность на Ближнем Востоке остается высокой из-за быстро расширяющейся ядерной программы Ирана и проблем в переговорах по ядерной сделке.

Гринкевич считает, что даже если в отношении США сейчас не предпринимаются атаки, планирование нападений продолжается.

В прошлом месяце Иран испытал ракету-носитель со спутником. После этого Белый дом пригрозил Тегерану новыми санкциями.

Несколько дней назад во время поездки Джо Байдена по региону, Иран демонстрировал боевые беспилотники на своих военных кораблях в Персидском заливе.

В последние месяцы Тегеран быстро увеличил свои запасы ядерного топлива, близкого к оружейному, что вызвало опасения по поводу эскалации.

Гринкевич говорит, что по мере ослабления других угроз США сосредоточили свое внимание на противодействии российскому и китайскому влиянию в регионе.

Он подчеркнул, что активизация отношений России и Ирана вызывает серьезные опасения, равно как и значительное экономическое продвижение Китая в данном регионе.